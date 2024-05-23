بعد شجار بين كيلي رولاند وأمن "كان السينمائي".. نجيب ساويرس يعلق على الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت المغنية الأمريكية كيلي رولاند جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد دخولها في شجار مع أحد المسؤولين عن الأمن خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

وكشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تواجده خلال الواقعة وعلق على ما حدث عبر منشور نشره على حسابه الرسمي "X"، إذ أعاد نشر خبر عن المشاجرة وقال: "لقد كنت هناك والحراس كانوا عدوانيين وغير مهذبين ووقحين".

وتصدرت المغنية الأمريكية كيلي رولاند محرك البحث جوجل إلى جانب عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخولها في شجار مع سيدة مسؤولة عن الأمن هناك، وأكد أحد المصادر وفقًا لموقع "Daily Mail" أن "كيلي" تم التعامل معها بطريقة غير لائقة وحاولت أن تتجاهل الأمر، إلا أنها خرجت عن شعورها ودخلت في مشاجرة بعد قيام الأمن بمحاولة لمسها لتتحرك سريعًا على السجادة الحمراء وهو ما أثار غضبها.

تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما: المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

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