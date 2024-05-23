بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت بوجا دادلاني مديرة أعمال الممثل العالمي شاروخان، آخر التطورات الصحية للنجم الهندي العالمي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أمس الأربعاء، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكتبت بوجا دادلاني، عبر حسابها على موقع "X" تويتر سابقًا: "شاروخان يتعافى بشكل جيد وهو في حالة جيدة الآن".

وأضافت، في تغريدة أخرى: "لجميع محبي السيد شاروخان، هو في حالة جيدة، أشكركم على محبتكم ودعواتكم واهتمامكم".

تعرض الفنان الهندي العالمي شاروخان لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

الفحوصات الأولية كشفت عن إصابة شاروخان بضربة شمس وجفاف، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في البلاد والتي تخطت الـ 45 درجة، بحسب صحف أجنبية.

اقرأ أيضا..

بعد شجار بين كيلي رولاند وأمن "كان السينمائي".. نجيب ساويرس يعلق على الواقعة

أبرزهم نانسي عجرم ومايا دياب.. نجوم الفن يشاركون في جنازة مصفف الشعر طوني صوايا