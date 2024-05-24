مي عز الدين تظهر بمشهد تمثيلي من "العيال كبرت".. والجمهور: "الزغروطة حوار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أبهرت الفنانة مي عز الدين، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا بمشهد تمثيلي من مسرحية "العيال كبرت".

ونشرت "مي"، الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وجسدت فيه شخصية الفنان الراحل سعيد صالح بالمسرحية.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية بسكوتاية ملكة وبرنسيسة" ، "أستاذة في التمثيل والله.. تغيير تعابير الوجه ١٠٠ مرة في الثانية" ، "أستاذة طبعًا مش سهلة خالص الانفعالات دي مع حفظ الكلام" ، "أحلى مي كل الاحترام والتقدير" ، "الزغروطة حوار.. عشان كدة بقى عايزين كوميدي تاني" ، "عسل طلتك جميلة بتعبري حلو أوي كمان" ، "برنسيسة قمر" ، "ممثلة جامدة".

وكان آخر ظهور للفنانة مي عز الدين بمسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام، والذي عرض في رمضان 2024.

المسلسل شارك في بطولته مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أيمن عزب، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا..

صبا مبارك تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في "كان" السينمائي (صور)

أبرزهم نانسي عجرم ومايا دياب.. نجوم الفن يشاركون في جنازة مصفف الشعر طوني صوايا