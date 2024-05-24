"شاهد" تروج لمسلسل "مفترق طرق" استعدادا لعرضه على منصتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تواصل منصة "شاهد" الترويج لمسلسل "مفترق طرق" الذي يضم نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "شاهد" عددا من البوسترات المنفردة لأبطاله عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" على رأسهم الفنانة هند صبري، الفنان إياد نصار، الفنانة جومانا مراد، الفنان ماجد المصري، الفنان علي الطيب، الفنانة هدى المفتي، الفنانة نهى عابدين، والفنانة ليلى عز العرب.

وحملت التدوينة، تعليق: "أحيانًا النهايات بداية لطريق جديد أهم من اللي فات، وكل طريق وليه حكايته مع شخصيات مسلسل مفترق طرق قريبًا على شاهد".

"مفترق طرق" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife" عام 2009 وتدور أحداثه حول زوجة تعيش حياة مستقرة مع زوجها تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد زجه بالسجن عقب فضيحة جنسية وعليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمحامية في أحد مكاتب المحاماة وسيقوم بتمصير المسلسل السيناريست شريف بدر الدين، وإخراج أحمد خالد موسى.

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