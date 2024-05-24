ياسمين صبري تتألق في "كان" السينمائي.. والجمهور: "الجمال المصري اللي مشرفنا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 هذا العام

ونشرت "ياسمين"، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بدون أي تعليق.

ارتدت ياسمين صبري فستان طويل لامع باللون الفضي، أبرز جمالها وأناقتها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ياسمين جمالك مش طبيعي حلوة كأنك عروسة البحر"، "الجمال المصري علي أصوله دايما مشرفنا"، "الجمال العربي"، "لوحة فنية من الجمال"، "التحفه المصرية".

وقدمت الفنانة ياسمين صبري في رمضان 2024، مسلسل "رحيل"، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.

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