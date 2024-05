بـ "البطيخ الأحمر".. فريق عمل "All We Imagine as Light" يحتفلون بمهرجان "كان" السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم مساء الخميس العرض العالمي الأول لفيلم الدراما الهندي "All We Imagine as Light" الذي يشارك بالمسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

وظهر فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء وهم الممثلة الهندية تشايا كادام، الممثل الهندي هريدو هارون، الممثلة الهندية كاني كوسراتي، ومخرجة الفيلم بايل كاباديا، الممثلة الهندية ديفيا برابا، المصور السينمائي رنابر داس، المنتج جوليان جراف، المنتج زيكو ميترا، والمنتج توماس حكيم.

وفاجأت إحدى ممثلات الفيلم الجميع وظهرت وهي تحمل حقيبة يد على هيئة فاكهة "البطيخ" كدلالة على دعمها القضية الفلسطينية.

تدور أحداث فيلم "All We Imagine as Light" في إطار درامي حول ممرضة تعيش في مومباي تتلقى هدية غير متوقعة من زوجها المنفصل عنها.

تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

يذكر أن، مهرجان "كان" السينمائي الدولي تقام دورته في الفترة من 14- 25 مايو.

اقرأ أيضا:

بيلا حديد تتجاهل قوانين كان السينمائي وترتدي فستان بالكوفية الفلسطينية

أميرة هاني: عبلة كامل من أفضل الأمهات الموجودة في الوسط الفني