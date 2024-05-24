وفاة شقيق الفنان مدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح.

ونعي "مدحت" شقيقه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا بني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله".

يذكر أن، مدحت صالح بدأ مشواره الفني في سن الطفولة عندما إستمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامج اﻹذاعة، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التاريخ، تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه (أكيد)، لتتوالى أغانيه والتي من أبرزها (كوكب تاني، الله يا سيدي).

وشارك في العديد من الأعمال منذ أواخر الثمانينات منها "الفوازير" عامي 1988 و1989، ومن أبرز أعماله أيضا "حزمني يا، موجة حارة، أبو العلا 90".

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