"قد يبدو كلامي غريبا"..الحلفاوي يوجه رسالة للاعب الأهلي قبل لقاء الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لأحد لاعبي النادي الأهلي قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية بين فريقي الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكتب "الحلفاوي" في رسالته للاعب الأهلي كريم فؤاد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "رسالة لكريم فؤاد، قد يبدو كلامي غريبا ولكنك ستلاحظ لو طبقته أنك في مركزك الجديد أكثر راحة عن ذي قبل، من هنا لحد الماتش يا بطل تعيش طرف شمال، أي حد يمشي جنبك خليه على يمينك أو لو قعدت جنب حد يبقى على يمينك، لو ماشي لوحدك يبقى الشارع واللي فيه على يمينك، لو بتتفرج على التلفزيون تاخد كرسي شمال شوية وهكذا".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن، مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في "رادس" بتونس انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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