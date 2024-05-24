أسماء جلال أنيقة وياسمين صبري بفستان عصري.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بيلا حديد

ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية ذو الأصل الفلسطيني بيلا حديد فستان تصميمه مستوحى من الكوفية الفلسطينية خلال تواجدها بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها في مدينة "كان" الفرنسية مرتدية فستان صيفي بألوان زاهية خطفت من خلاله الأنظار إليها.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت الذي أقيم بالمسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورتين لها من احتفالية عيد ميلادها الـ 29 ، إذ أنها من مواليد 22 مايو 1995.

صبا مبارك

الفنانة صبا مبارك شاركت متابعيها أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77 المقام في فرنسا.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأضواء إليها بارتدائها فستان عصري ومميز من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورًا جديدة لـ أحدث تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "انستجرام" وظهرت مرتدية فستان ساحر باللون الأرجواني.

يوسف الشريف

شارك الفنان يوسف الشريف، جمهوره صورا بطريقة الـ "سيلفي" من أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها.

مروه الأزلي

شاركت الفنانة مروة الأزلي متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مرتدية بنطلون جينز وقميص مكشوف البطن.