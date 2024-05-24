هشام ماجد: "هدف شيكابالا ببطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان هشام ماجد، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم"، مساء الخميس، تقديم إنجي علي، على إذاعة راديو "نجوم إف إم".

وكشف هشام ماجد عن مدى حبه لنادي الزمالك، قائلًا: "الزملكاوية بيفرحوا أكتر من الأهلاوية، إحنا بنفرح لما بنجيب جون أكتر من فرحة الأهلاوية بالبطولة بتاعتهم، ودي جملة قالها صديقي المنتج كريم أبو ذكري قالي هما غلبانين بيفرحوا مع كل بطولة احنا بنفرح مع كل جون".

وأضاف: "إحنا هدف شيكابالا بالنسبة لنا بطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها، الزمالك بيكسب بطولات كتير ونادي كبير بس الأهلي بيكسب بطولات كتير أوي أوي".

وكانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وتأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

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