بعد 36 عاما من الجزء الأول.. طرح إعلان الجزء الثاني لفيلم الكوميديا " Beetlejuice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "Warner Bros" الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا والفانتازيا "Beetlejuice Beetlejuice" والذي يعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم " Beetlejuice" الذي عرض لأول مرة عام 1988 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وكشفت الجهة المنتجة عن عودة عددا من أبطال الجزء الأول على رأسهم الممثل الأمريكي مايكل كيتون إلى جانب انضمام عدد كبير من نجوم هوليوود للجزء الثاني منهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ويليام دافو، جينا أورتيجا ونشرت عدد من البوسترات المنفردة لهم استعدادًا لطرح الفيلم بدور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويعد فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" هو الجزء الثاني لفيلم "Beetlejuice" الذي عرض عام 1988 بعد قربة 36 عامًا وحقق إيرادات عالمية بلغت 74 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتجاوز الـ 15 مليون وسط مطالبات من محبي الفيلم حول العالم بإنتاج جزء ثاني من الفيلم وهو ما تحقق من قبل شركة "وارنر برازرز".

تدور أحداث فيلم "Beetlejuice" حول تعرض أرواح زوجين متوفيين للمضايقة من قبل إحدى العائلات التي تنتقل إلى منزلهما، وتقوم باستئجار روحًا خبيثة لطردهما.

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