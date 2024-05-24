فن ومشاهير

مطرب المهرجانات أحمد عبده يطرح تيزر أغنيته الجديدة "متحسبونيش" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرحت شركة sms للإنتاج الفني، تيزر أغنية "متحسبونيش" للمطرب المهرجانات أحمد عبده على موقع الفيديوهات "يوتيوب" استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر طرح الأغنية على عدد من المنصات الموسيقية وقناة مزيكا.

على جانب آخر، كانت sms التي يرأسها معتز عرموش قد تعاقدت مع المطربة نورهان درويش لتقديم أغنية جديدة بعنوان "غلطان" لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

أغنية "غلطان" من كلمات عفت الشناوي، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع مصطفى عرفة، ومهندس صوت محمود عزت، وجيتار أحمد حسين، وكيبورد شاهي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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