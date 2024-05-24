شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تكشف عن أصعب مشاهدها في المعلم وتوجه تحية للفنان مفيد عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدتث النجمة سهر الصايغ عن واحد من أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل المعلم الذى قدمته مع النجم مصطفى شعبان وتم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024 موضحة أن هذا المشهد هو الذى جمعها بالفنان مفيد عاشور في الحلقات الأخيرة بعدما علمت أن والدها هو الذى سرق أموال زوجها المعلم من والده بعد دخوله السجن.

وأوضحت سهر خلال ندوة الخليج 365 قائلة:"كنا متخوفين جداً من هذا المشهد، والأستاذ مفيد عاشورالذى جسد دور والدي بقدم له تحية كبيرة جداً لأنه ممثل قدير، ولو كان المشهد خرج بشكل جيد فالفضل بعد ربنا يعود للأستاذ مفيد عاشور، فالمشهد كان مهم جداً لأن الأحداث بعد ذلك مبنية عليه، فالمشهد كشف عن تورطه في الغدر بشقيقة والد المعلم وكان سبب في المآساة التي عاشها المعلم طوال الأحداث".

وأضافت سهر الصايغ:"صعوبة المشهد تكمن في المشاعر المتضاربة في أنها اكتشف غدر والدها بزوجها، إضافة إلى أنها بغض النظر عن صعوبته فهى كانت مريضة وفى اللحظات الأخيرة بسبب هذا المرض، وكانت محملة بمشاعر عديدة إلا أنها اختار زوجها دون تردد".

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



سهر الصايغ



سهر الصايغ



سهر الصايغ تحتفل بالمعلم فى الخليج 365



سهر الصايغ فى الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ يحتفل بنجاح المعلم فى الخليج 365