شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ومروان خورى يحييان حفلا غنائيا فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم هانى شاكر و النجم مروان خورى، حفلاً غنائيًا في بيروت يوم 5 يوليو الشهر القادم، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن أمير الغناء العربى طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـAI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خوري، حفلاً غنائيًا يوم الخميس 22 فبراير الماضى في أربيل بالعراق، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

المطرب مروان خورى كان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.