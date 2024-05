شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان بـ شق بطيخة على هيئة حقيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الممثلة الهندية كاني كسروتي بطلة فيلم "All We Imagine As Light" خلال العرض الخاص بمهرجان كان السينمائي، غزة وأهلها بحمل حقيبة على هيئة "شق بطيخة"، حيث يعد البطيخ رمزاً للمقاومة.

وخطفت النجمة كيت بلانشيت الأنظار خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان، أثناء حضورها على الريد كاربت، وذلك عقب حيلة ذكية لجأت إليها في تصميم فستانها، من أجل بعث رسالة مفادها التضامن مع شعب فلسطين.

وذلك بعدما دعمت كيت بلانشيت غزة بطريقة مبتكرة، بواسطة ارتداء فستان أسود من الأمام وأبيض من الخلف وكأنه فستان عادى لا يحمل أى رمزية لتتمكن من الدخول على السجادة الحمراء لمهرجان كان بكل أريحية خاصة أن من شروط المهرجان عدم بعث أي رسالة سياسية، إلا أنها بمجرد سحبها لذيل الفستان، ظهرت بطانة خضراء اللون، لترسم بها علم فلسطين المكون من الأبيض والأسود والأخضر وبالطبع الأحمر، الذي هو السجادة الحمراء المفروشة على أرضية مدخل المهرجان.



الممثلة الهندية كاني كسروتي تدعم غزة



ابطال فيلم All We Imagine As Light