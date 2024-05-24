شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق الفنان مدحت صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفى منذ قليل، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

وشارك مدحت صالح مؤخرًا، فى حفل قادرون باختلاف فى دورته الـ5، وقدم أغنية بعنون "سحابة عدت"، مع عدد من القادرين باختلاف خلال فعاليات الحفل.

قدم النجم مدحت صالح خلال مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى، تتر استثنائيًا، عبر بقوة عن مضمون العمل، بروح خفيفة الظل، تحمل الكثير من الشجن ورائحة الماضى المليء بالذكريات التى لا تُنسى، حتى أن أغنية "حنيت للبيت" لاقت انتشارًا كبيرًا، وتحولت لأيقونة رمضان الماضى في كل ما هو له علاقة بالماضى و"لمة" العائلة، وذكريات زمان.