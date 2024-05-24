شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل إسماعيل ياسين الـ 52 بعد مسيرة خلد بها اسمه بالسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير إسماعيل ياسين الذى يعد أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية والعربية لما قدمه من رحلة طويلة ومسيرة مميزة حتى صار الفنان التي تكتب أسماء أفلامه على اسمه، مثلما حصل مع إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين في البوليس، وغيرها من الأفلام.



وهى الأفلام التي لم تكن ليتم اختيار إسمها بهذا الشكل سوي لسبب واحد يتعلق بجماهيريته العريضة الذى حفل بها وجعلته رهان كسبان بالنسبة للمنتجين ممن راهنوا عليه في أعمال عديدة استطاع بها تحقيق النجاح في فيلم تلو الآخر.



واليوم الـ 24 من مايو الموافق يوم الجمعة يتزامن مع ذكرى رحيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وتحديداً عام 1972 أي قبل 52 عام رحل فيها بجسده فقط ولكن لم يرحل عن وجدان أياً من محبيه بأفلامه الخالدة في تاريخ السينما المصرية والعربية.



بالإضافة للزماته الحركية التي دوماً ما لازمته أثناء تقديم كل دور مختلف له في مسيرته الفنية، وهو ما استطاع إدخال البهجة به على قلوب مشاهديه ومحبيه من جمهوره العريض، فتكفى حركة فمه واستغلال لفمه الواسع حتى صار يستخدمه في لزمات حركية من شأنها اضحاك الجمهور بدلاً من السخرية منه، وهو ما يلفت النظر لذكاءه الكبير.