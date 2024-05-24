شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة أعمال شاروخان تطمئن جمهوره على صحته: حالته جيدة ونشكركم على محبتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت بوجا دادلاني، مديرة أعمال النجم العالمي شاروخان، على حالته الصحية بعدما تعرض لضربة شمس ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وكتبت بوجا دادلاني عبر خاصية "استورى" على "إنستجرام": "إلى كل فانز شاروخان هو في حالة جيدة، ونشكركم على محبتكم وصلواتكم واهتمامكم".



مديرة اعمال شاروخان تطمئن الجمهور

وكان نجم بوليوود شاروخان دخل إلى المستشفى في أحمد آباد بعد تعرضه لضربة شمس، وكان الممثل شاروخان في أحمد آباد لمشاهدة مباراة الدوري الهندي الممتاز (IPL) بين فريقه كولكاتا نايت رايدرز وسنريسرز حيدر أباد.

وذكرت وكالة أنباء IANS نقلاً عن مصادر أن " شاروخان كان يعاني من الجفاف لتعرضه لضربة شمس لارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد وهو تحت الملاحظة الطبية رغم أن حالته الصحية مستقرة وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى".