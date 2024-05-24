شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: هانى خليفة إحساسه عالى وساعدنى فى شخصيتى بمسلسل بدون سابق إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن تعاونها مع المخرج هاني خليفة في مسلسل "بدون سابق إنذار"، قائلة: "هاني خليفة عنده إحساس عالى جدا، ومشاعره جميلة وباين على الشاشة من خلال أداء كل الناس في المسلسل، وكلهم طالعين بشكل مختلف وبيمثلوا بشكل حقيقي أوى".

وتابعت عائشة بن أحمد: "هاني خليفة ساعدنى في تقديم شخصية ليلى، وكان أحيانا بيقول كلام في النص في وقت التصوير ونعيد تانى عشان أعملها زى ما بيقولها، فهو فعلا حساس جدا".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.