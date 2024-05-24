شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم لـ"الخليج 365": سعيد الصالح حالته جيدة وغادر المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان سعيد الصالح من المستشفى اليوم بعد تعافيه من أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخراً، حيث قال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ ”الخليج 365”: "الفنان سعيد الصالح صحته جيدة وبقى زى الفل وهو غادر المستشفى ومتواجد بمنزله الآن".

شارك الفنان سعيد الصالح في العديد من الأعمال التي حققت نجاحا في السينما والدراما، أبرزها، الراقصة والسياسي، ليالى الحلمية، اللعب مع الكبار، زيزينيا، محامى خلع، صعيدي رايح جاى، أميرة في عابدين، دم الغزال، ظاظا، لحظات حرجة.

يذكر أن آخر الفنان سعيد الصالح مسلسل "نجيب زاهي ذركش" بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.