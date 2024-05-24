شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: روحت مستشفى لسرطان الأطفال عشان دورى فى بدون سابق إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن شخصيتها في مسلسل "بدون سابق إنذار"، قائلة: "الشخصية متناقضة ومشاعرها مكتومة، ومش عارفة تعبر وعندها مشاكل علطول وحاسة إنها مش محبوبة كفاية وإن ملهاش اهتمام كفاية، وده نتيجة إن لا في أب ولا أم في الطفولة، بسبب حرمان منهم، وطول الوقت متعطشة لأى كلمة حلوة، بالإضافة إلى مرض ابنها".

وعن تحضيراتها للعمل قالت عائشة بن أحمد: "روحت مستشفى لسرطان الأطفال وقعدت فيها طول اليوم عشان أفهم أهل المريض بيتعاملوا مع ابنهم إزاى، وإن الجانب النفسي مهم إزاى ليهم، وشوفتهم من أول ما روحت لغاية لما مشيت وهما بيضحكوا، وعرفت أن مش كل حاجة بتتقال والآلام اللى جوانا ومش المفروض أن الطفل يشوفها، ولازم يشوف الشكل المبتسم المتفائل".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.