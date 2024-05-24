شكرا لقرائتكم خبر عن حفل وأغنية ومشاركة فى مهرجان كان.. نشاط فنى لـ هيفاء وهبى فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة هيفاء وهبي ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت وهى ترتدي فستاناً باللون الأسود والبينك على السجادة الحمراء للمهرجان لتخطف الأنظار لها.

وتعيش النجمة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني، حيث حققت نجاحاً من خلال أغنيتها الجديدة "يا نحلة" والتي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان.

كما انضمت هيفاء وهبى إلى نجوم مهرجان موازين 2024، حيث تحيى حفلاً يوم 24 يونيو المقبل على مسرح النهضة بمدينة الرباط بالمغرب.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فى السينما لهيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



النجمة هيفاء وهبي