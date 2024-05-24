شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: أنا قوية فى المواقف الصعبة وبعيط فى الحاجات التافهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن شخصية ليلى في مسلسل بدون سابق إنذار، قائلة: "شخصية ليلى فيها شبه منى كتير".

وتابعت عائشة بن أحمد: "أنا في المواقف الصعبة والكارثية بكون قوية جدا ومتماسكة، لكن في الحاجات التافهة بعيط وانهار في ثانية، لكن الصدمات الكبيرة بيكون عندى جبروت".

واستكملت عائشة بن أحمد: "وقت وفاة والدى لما عرفت المعلومة معيطتش طول اليوم، وبعد كده انهارت، ووقت والدتى لما دخلت المستشفى كان إخواتى رجالة منهارين وأنا متماسكة، وبكون عارفة ان عندى مهمة مينفعش انهار".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.