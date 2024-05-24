شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان شقيق الفنان مدحت صالح اليوم من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي منذ قليل، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".