شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجربة مارفل.. جاوي تعود بأغنية برىء زي الملايكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة "جاوي" المصرية أغنية جديدة بعنوان "برىء زي الملايكة"، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات، والتي أذيعت على راديو هيتس، وتعد الأغنية إضافة جديدة ونوعية لموسيقى جاوي، حيث تمثل تحولاً موسيقياً نحو البوب، مما يضفي على الأغنية طابعاً فريداً يختلف عن إصدارات الفرقة السابقة.

اشترك فريق جاوي في إنتاج "برئ زي الملايكة" بألحان وغناء محمد عبد اللطيف، مطرب الفريق، وكلمات الشاعر أحمد الجمل، وتوزيع الموسيقي شادي ديفيد، وتعتبر عودة قوية للفريق من بعد تصدرهم التريند بمشاركتهم عام 2021 في فيلم مارفل الشهير "بلاك ويدو Black Widow "، للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون Scarlet Johansson بأغنية "عطشان يا زينة"، لتصبح "جاوي" بذلك أول مشاركة موسيقية عربية في إنتاج عالمي لشركة مارفل Marvel الشهيرة.

ومن أشهر أعمال جاوي التي ظهرت على الساحة الفنية في أوائل عام 2015، "قصر الخليفة"، و"عيون الناس زنازين"، و"سمرا يا عيون الجدع"، هم حيث قدمت فناً بديلاً يمزج بين الغناء والإلقاء الشعري في صورة موسيقية معاصرة، مركزاً على الكلمة في المقام الأول، كما أصدروا أول ألبوم غنائي بعنوان "قلبك يساع" في مارس 2017.