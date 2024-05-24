شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ghostbusters: Frozen Empire يحقق 199مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Ghostbusters: Frozen Empire إلى 199 مليونا و44 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و 55 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Ghostbusters: Frozen Empire بين 112 مليونا و 217 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 86 مليونا و827 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.