شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار أفضل المسلسلات الخليجية المرشحة لجائزة "الدانة للدراما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة "الدانة للدراما".

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن قائمة المسلسلات المرشحة تضم عشرة أعمال درامية خليجية متميزة، هي: مسلسل "البوم"، ومسلسل "ثانوية النسيم"، ومسلسل "الخن"، ومسلسل "سكة سفر 3"، و مسلسل "خيوط المعازيب"، ومسلسل "رمضان شريف"، ومسلسل "بيت أبونا"، ومسلسل "الشرار"، ومسلسل "كلاود كيتشن"، ومسلسل "سندس 2".

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى المشاركة فى التصويت لاختيار مسلسلهم المفضل، وتحديد الفائز بالجائزة المخصصة لاختيارات الجمهور، لافتة أنه يمكن التصويت عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.ddaward.com، وحتى يوم 26 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن جائزة "الدانة للدراما" تضم 10 فئات هي، أفضل عمل درامي خليجي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.

وتعد الجائزة إضافة كبيرة للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للإبداع والتميز، حيث ستضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد التي يمنحها المهرجان في دورته كل عامين.