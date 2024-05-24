شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: صورنا مشهد خناقة إن "عمر" مش ابن آسر ياسين فى 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن أصعب المشاهد في مسلسل بدون سابق إنذار، قائلة: "أصعب المشاهد كانت في المستشفى عشان بتشوف كل شوية مرضى فكان الموضوع متعب نفسياً، وكمان من كتر ما الطفل سليم أداؤه حلو وشاطر أوى احنا نفسنا كنا مصدقينه إنه تعبان".

وتابعت عائشة بن أحمد: "مشاهد الانهيار في المسلسل كمان كانت صعبة جدا، وفى مشهد الخناقة اللي مع آسر ياسين لما بيقولى إن عمر مش ابنه، المشهد من كتر صعوبته صورناه في 7 ساعات".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.