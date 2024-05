شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر رسمي لـ الموسم الثانى من The Lord of the Rings: The Rings of Power والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة أمازون برايم عن أول بوستر للموسم الثانى من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power ، الذى سيبدأ عرضه من يوم 29 أغسطس المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح أسبوعيا.

وذلك بعد أن انتشرت شائعات تشير أن القائمين على مسلسل The Lord Of The Rings: The Rings Of Power من أمازون يعملون على مخطط تفصيلي لموسم ثالث محتمل، وفقًا لتقرير من Variety، يقال إن العارضين باتريك مكاي وجي دي باين يعملان على القصة الشاملة للموسم الثالث.

وتشير مجلة Variety أيضًا إلى أن غرف الكتابة للموسم الثالث ليست مفتوحة بعد، ولن يتم فتحها إلا بعد العرض الأول للموسم الثاني.

وكان قد اختتمت كتابة الموسم الثاني من The Rings Of Power العام الماضي خلال إضراب ممثلي SAG-AFTRA وكتاب WGA العام الماضي، وأفيد في شهر مايو من العام الماضي أن الموسم الثاني كان لديه 19 يومًا متبقيًا من التصوير عندما دخل إضراب الكتاب حيز التنفيذ.

وفقًا للقواعد التي وضعتها نقابة الكتاب الأمريكية (WGA)، مُنع باين وماكاي وغيرهم من الكتاب والمنتجين من المشاركة في أي أنشطة قائمة على الكتابة أثناء الإضراب. وهذا يشمل اتخاذ القرارات في المجموعة.

ونتيجة لذلك، أشرف المنتجون غير الكتابيين، مثل ليندسي ويبر، والمخرجين شارلوت براندستروم، وسناء حمري، ولويز هوبر، والعديد من أفراد الطاقم الآخرين على إنتاج جلسة التصوير في المملكة المتحدة، الموسم الثاني من المسلسل الخيالي المقتبس من أعمال جي آر آر. تولكين.