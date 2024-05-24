شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: أنا جبانة فى الحب وبهرب عشان أحمى نفسى وبخاف أتوجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الخاصة والحب بالنسبة لها، قائلة: "أنا بحارب من أجل أى شيء إلا الحب، أنا جبانة أوى وبخاف، عشان أحمى نفسى، ومش عاوزة أتعب وأحس إنى هاتوجع في يوم من الأيام فبمشى".

وتابعت عائشة بن أحمد: "بخاف على مشاعري وبخاف أتوجع، وبخاف أتعب فبهرب، وأنا مش بدى فرصة لحد بكون قافلة الباب أصلا من الأول، وحتى لما بكون مع حد حباه وبنوصل لحتة حلوة، أنا بكون جبانة وبخاف على نفسى زيادة على اللزوم فبهرب".

واستكملت عائشة بن أحمد: "من وقت ما جيت مصر من 10 سنين وأنا باجى أشتغل وأخلص تصوير تانى يوم أسافر تونس أقعد مع أهلى وأصحابي، ومش عندى حياة اجتماعية، ولكن بعد ما صورت مسلسل بدون سابق إنذار عشان تعبت أوى فيه، قررت إنى أعيش وأخرج عشان حياتى كلها رايحة في الشعل ومش بستمتع بيها خالص".

وأضافت عائشة بن أحمد: "أنا خلصت تصوير ورجعت أتمرن تانى رياضة ورقص، وأنا اتعلمت رقص السالسا والهيب هوب، وبدأت أتعلم تانجو بس صعب، وعاوز أتعلم رقص فلامنكو الفترة الجاية".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.