شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر وحمزة العيلى ينضمان لفيلم قصر الباشا مع أحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد بكير الاستعدات والتحضيرات من أجل البدء في تصوير فيلم قصر الباشا بطولة النجم أحمد حاتم، حيث من المقرر انطلاق تصويره مطلع الشهر المقبل بحسب تصريحات بطل العمل لـ"الخليج 365"، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان حسين فهمى وأسماء أبو اليزيد.

وانضم لبطولة العمل كلا من الفنانان صدقى صخر وحمزة العيلى، حيث يشارك صدقى صخر في العمل السينمائى الأول له، أما حمزة العيلى فقد شارك في عدد كبير من الاعمال السينمائية.

يشار إلى أن آخر أعمال صدقى صخر مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

اما آخر أعمال حمزة العيلى مسلسل مسلسل العودة مع النجم شريف سلامة.