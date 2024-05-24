شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل سليم يوسف لمنى الشاذلي: دموعى فى مسلسل بدون سابق إنذار طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، ومعها الطفل سليم يوسف الذي لعب دور البطولة أمامها في مسلسل بدون سابق إنذار.

وقال سليم يوسف إنه يبلغ من العمر ٧ سنوات وأن والده ووالدته شجعوه على المشاركة في المسلسل، مؤكدا أنه من محافظة الإسكندرية وأن أسرته استأجرت شقة للجلوس فيها في فترة تصوير المسلسل.

وأشار سليم يوسف إلي أنه لم يكن يعلم أن لديه موهبة التمثيل وان المخرج هاني خليفة كان يشرح له المشاهد قبل تصويرها وهو ينفذ المطلوب.

وعن بكاءه في المسلسل، قال سليم أنه كان يضع نفسه مكان الشخصية وكان يبكي بشكل طبيعي دون وضع قطرات.

فيما ظهر في الحلقة والدة سليم وشقيقته الطفلة والتي قالت إنها تحب التمثيل، فيما قالت عائشة بن احمد إن سليم طفل هادئ وذكي جدا.

وكانت قالت عائشة بن أحمد خلال الحلقة: "أنا في المواقف الصعبة والكارثية بكون قوية جدا ومتماسكة، لكن في الحاجات التافهة بعيط وانهار في ثانية، لكن الصدمات الكبيرة بيكون عندى جبروت.

واستكملت عائشة بن أحمد: "وقت وفاة والدى لما عرفت المعلومة معيطتش طول اليوم، وبعد كده انهارت، ووقت والدتى لما دخلت المستشفى كان إخواتى رجالة منهارين وأنا متماسكة، وبكون عارفة ان عندى مهمة مينفعش انهار".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.