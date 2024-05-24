شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار وهشام عباس ونجوم الغناء يحضرون تكريم عمار الشريعى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلا موسيقيا غنائيا لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل 29 مايو، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة علي الحجار، هشام عباس، الفنانة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.



على الحجار



هشام عباس