شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار في أسبوع لـ فيلم Godzilla x Kong: The New Empire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire، بـ حوالى 2 مليون دولار خلال الأسبوع الجارى، حيث وصلت إلى 563 مليونًا و969 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 194 مليونًا و 669 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 369 مليونًا و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline فإن فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقًا بجميع أنحاء العالم.

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.