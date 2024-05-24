اتهمت سائقا بالتحرش بها.. من هي الفنانة هلا السعيد آخر ضحايا أوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصدرت الفنانة هلا السعيد محركات البحث جوجل بعد أن كشفت عن محاولة التحرش بها، من خلال سائق تابع لأحد تطبيقات النقل "أوبر".

وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث شاركت مقطع فيديو تشرح فيه الواقعة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن هلا السعيد وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- هلا السعيد ممثلة وإعلامية مصرية.

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

- بدأت مسيرتها الإعلامية عبر قناة "روتانا مصرية".

- شاركت في برنامج عز الشباب.

- انتقلت لبرنامج أحسن ناس، عبر قناة "إم بي سي مصر".

- دخلت عالم التمثيل عام 2014، شاركت في دور عطيات بمسلسل "ساريا عابدين".

- تم قبولها في معهد الإخراج والتمثيل عام 2015.

- تخرجت من كلية العلوم السياسية، ودرست الإعلام.

كيف تحمين نفسك من التحرش؟

وتوضح الدكتورة إيمان عبدالله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية طرق الدفاع عن النفس فور التعرض للتحرش.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لمنع التعرض للتحرش الجسدي والنفسي فيما بعد، عليك اتباع تلك الخطوات.

التركيز فور الخروج من المنزل أن هاتفك المحمول به شحن كامل.

- تصوير رقم العربية من الخلف وإرساله لشخص مقرب منك.

- إخبار أحد الأشخاص المقربين أنك قومتي بطلب عربية للتوصيل، وعليه متابعتك حتى تصلي.

- عليكي الثقة بالنفس وعدم إظهار الخوف في عينيك.

- التأكد من المدة الزمنية للمسافة التي تحتاجي الوصول لها.

- عدم الانشغال بسماعة الهاتف بالشارع.

- لا تتركي شخص يمشي خلفك لمدة طويلة، عليك التوقف حتى يعبر أمامك.

- يمكن أن تتظاهري أنك تتحدثي عبر الهاتف وتخبري شخص ما بمكانك الحالي.

- وضع اسبراي في شنطتك لأنه أسهل وسيلة للدفاع عن النفس.

- إذا شعرتي بشيء غير مطمئن عليكي أن تصرخي بصوت عالي في الشارع.

- تجاهل الشخص الذي يتحرش بشكل لفظي وعدم إظهار أنك خائفه.

اسلكي الطريق المضيء والمليء بالمارة

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