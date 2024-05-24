الفنانة المغربية دلال الغزالي تظهر على السجادة الحمراء بمهرجان "كان" السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ومقدمة البرامج المغربية دلال الغزالي، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي 2024، والذي تشارك فيه هذا العام كسفيرة للتراث المغربي.

وارتدت" الغزالي" القفطان المغربي ونسقته بمجوهرات مرصعة بالأحجار الخضراء نسبة لعلم بلدها.

وكانت "الغزالي" قد حصلت على لقب ملكة جمال العارضات وملكة جمال العرب عام 2017، وشاركت في الفيلم القصير "ضربة مرمى" والجزء الرابع من مسلسلي "سلمات أبو البنات" و"مال الدنيا" . كما تقدم على قناة "إم بي سي 5" برنامج "ملح وسكر".

على جانب آخر، رفع علم فلسطين فوق إحدى الخيام الدولية الموجودة في الجناح الجزائري بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 عام 2024.

وشهد مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.