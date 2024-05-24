شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد هانى مهنا.. رحلة ثرية من الأعمال المميزة واكتشاف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة الموسيقار هانى مهنا بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه ممن تعلقوا بموسيقاه الذى استطاع عزفها خلال مسيرة طويلة تلاعب بها بالآلات المختلفة الذى عزف عليها فى سن مبكرة خطف فيه الأضواء لموهبته الكبيرة التي انبأت عن مولد نجم حينما التحق بفرقة تحية كاريوكا وهو لا يزال طفلاً.



الموسيقار هانى مهنا الذى وُلد في محافظه الشرقيه، وحصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليونارد دافينشي، ربما لا يعلم كثيرون أنه سافر إلى ايطاليا ودرس أيضاً النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو في إيطاليا بمعهد ألفريد أوهانيس ليثقل من موهبته وهو ما أكسبه خبرة أكبر.



بدايته مع الموسيقى التصويرية حينما ألف أول عمل موسيقى تصويرية في عام 1971، لمسلسل إذاعي عن حياة روز اليوسف، ثم انتقل بعدها لتأليف الموسيقى التصويرية لعدة أعمال فنية منها "الحب فوق هضبة الهرم، البيه البواب، ألف بوسة وبوسة، الرجل الذي عطس، وزوج تحت الطلب".



شارك هانى مهنا أيضاً مع كبار النجوم والنجمات في حفلات أهم المطربين بتاريخ العالم العربى منها مشاركته لأم كلثوم في أغنية ليلة حب، وأغنية قارئة الفنجان مع الفنان عبد الحليم حافظ.