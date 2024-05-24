شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان ومصطفى غريب ضمن أبطال فيلم روكى الغلابة أمام دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع المخرج أحمد الجندى شوطاً كبيراً في تصوير فيلم روكى الغلابة بطولة النجة دنيا سمير غانم، والذى يعد أحدث افلامها بعد غياب عامين عن السينما، حيث قدمت أخر اعمالها فيلم تسليم أهالى عام 2024 مع النجم هشام ماجد.

وانضم لفريق عمل فيلم روكى الغلابة كلا من محمد رضوان ومصطفى غريب إلى ابطال العمل، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى إذ تقدم دنيا سمير غانم شخصية بودى جارد لرجل الاعمال محمد ممدوح تايسون خلال أحداث الفيلم، الذى كتبه كريم يوسف.

روكى الغلابة بطولة دينا سمير غانم ومحمد ممدوح تايسون ومحمد ثروت ومحمد رضوان ومصطفى غريب وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى .

يشار إلى أن محمد رضوان شارك في مسلسل الحشاشين وجسد شخصية حاكم إمارة بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمى.

أما مصطفى غريب ينتظر عرض فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى المقبل، من إخراج شريف عرفة.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالى مع النجم هشام ماجد وعرض في 2022، وشارك في بطولة العمل كلا من دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، عبد الله مشرف وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى .