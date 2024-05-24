ميساء مغربي بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المغربية ميساء مغربي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لها من إطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77.
وخطفت ميساء الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً أسود أنيقاً، جاء بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، من توقيع "Oscar de la Renta".
وتميز الفستان بأقمشته التي جاءت على شكل طبقات متعددة، كما جاء من دون حمالات.
وإختارت ميساء تسريحة شعر أنيقة، إذ رفعت نصف شعرها إلى الوراء على شكل ذيل حصان، وتركت النصف الآخر منه منسدلاً على كتفيها، مع غرة منسدلة على جبينها. وإعتمدت مكياجاً ناعماً إرتكز على الألوان الترابية، أبرز ملامحها الناعمة.
ولفتت ميساء الأنظار بمجوهراتها التي تزينت بها، والتي أضافت مزيداً من الأناقة على إطلالتها، فقد إختارت عقداً وقرطين وخاتماً، باللونين الأسود والأبيض.
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