خاص وبالفيديو - هادي ضو : " لا يمكن أن أشجع إبني على دخول الفن "

ميرنا وليد - بيروت - الفنان اللبناني هادي ضو، فنان متميز بأدائه وحضوره وصوته وموهبته، لمع على المسرح كما في أعماله المصورة، واستقطب الحب الكبير من الجمهور.



في رصيده عدد من الأغنيات الخاصة، من بين أحدثها أغنيتها "بدي المليون" التي حققت نجاحاً كبيراً، وتصدرت الترند وكسبت قلوب الناس لملامستها واقعهم ومشاعرهم.

وطرح هادي ضو مؤخراً أغنيته الجديدة "المرة الجايي"، من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع موسيقي وميكس وماستر جمال ياسين، أما كليب الأغنية فهو بتوقيع المخرجة لين طويلة.

موقع "الفن" تواجد في موقع تصوير كليب أغنية "المرة الجايي"، وكان لنا لقاء مع الفنان هادي ضو، تحدثنا فيه عن تفاصيل الأغنية، وعن العمل مع المخرجة لين طويلة، وعن أغنيته "بدي المليون"، وعن اللهجات التي أداها للجمهور على المسرح، بالإضافة إلى الحديث عن عائلته، وعما إذا كان الفن يجبره على الإبتعاد عنهم.

كما كان لموقعنا لقاء مع المخرجة لين طويلة، تحدثت فيه عن العمل مع هادي ضو، بالإضافة إلى الفيلم القصير الذي صنعته عن وهب الأعضاء، والذي شارك في الكثير من المهرجانات الدولية، وعن الأعمال التي تحضر لها في المستقبل مع عدد من الفنانين.

التفاصيل في الفيديو المرفق: