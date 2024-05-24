شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عن مشاركته في "بنقدر ظروفك":كان نفسي اشتغل مع الفيشاوي من زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي خلال أحداث فيلم بندقر ظروفك، الذي بدأ أمس عرضه في السينمات المختلفة، قائلا إنه كان يتمنى العمل معه منذ فترة، إلى أن جاءت الفرصة.

وتابع لـ ”الخليج 365”: "أول مرة أشتغل مع الفيشاوي في حاجة، ومن زمان كان نفسي أتعاون معاه، وسعيد بتعاوني معاه في العمل دا، ولقيته بني أدم هايل جدا، وبستغرب إنه اتقالي ان الفيشاوي متعب في شغله، دا شخص في منتهي البساطة والتعاون والاحترام لشغله، بيحب شغله وزملائه ومش أناني".

وعن الرسالة التي يدور حولها الفيلم، أشار أن الهدف من الفيلم عدم احتكار الأفراد والتجار للسلع، وأنهم قدموا تلك الفكرة بمنتهى البساطة وبشكل قدموا، موضحا: "الناس تشتري على قدها مينفعش تحتكر السلع ونرجع نقول فين المشكلة".

كما كشف محمد محمود خلال اللقاء عن أحدث أعماله الفنية، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بالمشاركة في فيلم جديد يعنوان "المخفي"، يشارك من خلاله مع الفنان الشاب أحمد سلطان في أول بطولة مطلقة له.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.