الحكم بحبس الفنانة المصرية منة شلبي لمدة عام.. والكشف عن التهمة الموجهة إليها!

صحيفة الخليج 365: أيدت محكمة النقض في مصر، أمس الخميس، حكم محكمة الجنايات الصادر بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، بعد رفض الطعن المقدم منها.

أتى ذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبس شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

قائمة أدلة الثبوت

يذكر أن النيابة العامة كانت أحالت شلبي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي أجريت معها في ديسمبر 2022.

حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضحت النيابة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبط شلبي في مطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.