الحزن يدق بابه… مدحت صالح يُفجع بوفاة أعز الناس

بكلمات مؤثرة نعى الفنان المصري، مدحت صالح، شقيقه أحمد صالح الذي غادر عالمنا مساء أمس، ويوارى الثرى اليوم الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

أعلن “صالح” الخبر الحزين عبر صفحته الخاصة على “إنستغرام” وكتب: “مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا إبني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله”.

فور إعلان الخبر حرص العديد من الفنانين والمتابعين على مواساة “صالح” وتعزيته بمصابه الأليم.

كما نعت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل، شقيق الفنان مدحت صالح، في بيان جاء فيه: “تتقدّم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولى عز وجل ان يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وان يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله إنا إليه لراجعون”.

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نذكر ان مدحت صالح على موعد مع جمهوره في ٢٩ حزيران/يونيو المقبل في حفل يحييه في دار الأوبرا المصرية.

كما طرح مدحت صالح مؤخراً أغنية بعنوان “واحد طيب” من كلمات حسام ابراهيم وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف.