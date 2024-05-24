حنان أبوالضياء تكتب عن: سينما نهاية العالم... النضال السياسى والاغتصاب النفسى والجسدى فى كان

ياسر رشاد - القاهرة - فى مهرجان «كان»... أنت أمام سلسلة من الافلام تناقش الدمار الذى سببه الإنسان، الملىء بلقطات حميمة ولكنها غير كاشفة.. وسينما ذات نظرة جميلة وبعيدة عن كيفية تطابق العالم المحيط بنا بأحداث السينما التى يقدمها مبدعوه. سينما تعشق الربط المباشر بين نهاية العالم والنضال السياسى والاغتصاب النفسى والجسدى. فى مونتاج مرعب للعالم بسينما لها من قوة تأثير اللحظة على ما نعيشه وما سيحدث مستقبلا قدمت من خلال مهرجان كان 2024.

إننا فى فيلم الماس البرى «Wild Diamond»أمام الدراما المؤثرة الواقعية الاجتماعية المحبطة والكثير مما يمكن قوله عن السعى وراء الشهرة وتكلفة الشهرة. إننا مع ليان البالغة من العمر 19 عامًا التى أتقنت فن إعداد نفسها للإنترنت. فى تسلسل واحد، نشاهدها وهى تستعد إنها تحدد وجهها بدقة. تضع غطاءً حول شفتيها لتجعلها أكثر سمنة. تضغط قدميها على كعبين شاهقين منقوشين بالجواهر الممزقة من القمصان فى المركز التجارى حيث تسرق المتاجر. كل هذا يصبح مفيدًا عندما تتاح لها فرصة تجربة أداء برنامج تليفزيونى يسمى «Miracle Island».. فى إحدى اللقطات، تظهر الكاميرا ليان وهى تقف أمام ممثل من شركة الإنتاج، للإجابة عن أسئلة حول الإجراءات التى قامت بها، (لقد وفرت المال من وظيفتها كنادلة لتكبير ثدييها). أخبرتها المرأة أنهم لا يريدون «الأشياء الجيدة».

بذلت ليان كل ما فى وسعها لجعل جسدها جذابًا لالتقاط صور السيلفى. إنها ترغب فى الحب وحتى الكراهية التى تجدها على وسائل التواصل الاجتماعى - تظهر التعليقات على الشاشة فى مجموعة من النصوص المصممة ببراعة.. إنها ترتدى جلد نجمة ذات طابع جنسى مفرط - فهى تهدف إلى أن تكون كيم كارداشيان الفرنسية، مع ذلك تشعر بالقلق ليس فقط بسبب ظروفها ولكن عقلها. ترى نوع الشخصية التى يمكن أن تكونها فى مسلسل تليفزيونى لإثارة الرعاع، والدخول فى معارك مع صديقاتها، ومع ذلك فإنك تدرك أن انعدام الأمن يقودها فى كل خطوة. إنها مهووسة فى سعيها دون أن تدرك مدى عزلتها.

الأمر المؤسف هو قصة شبه رومانسية تشغل بعضًا من وقت ليان مع صبى (إيدير أزوقلي) عرفته من الحضانة عندما كانت فى الثالثة عشرة من عمرها. وهو الآن سائق دراجة نارية يعتبر نفسه فارسها الذى يرتدى درعًا لامعًا، ويرسم خطوطًا واهية تبدو أحيانًا تم الاستيلاء عليها، حتى لو لم تكن مهتمة به تمامًا. إنها مغازلة ضعيفة لا تثبت جاذبيتها إلا عندما تكشف عن شكوك ليان الشخصية. وبالمثل، فإن الفيلم يسلط الضوء على الصراع بين ليان ووالدتها (أندريا بيسكوند)، وهى فتاة لا تعمل بشكل جيد، لذا فهى متأخرة فى سداد الإيجار، وهى على وشك طرد عائلتها من منزلهم، وتعيش على سخاء الأسرة. لم نصل أبدًا إلى جذور التوتر بينهما بما يتجاوز نفور ليان من قيام والدتها بإحضار الرجال إلى المنزل. يتم تقليل غضبهم من بعضهم البعض إلى ديناميكيات الأم المتمردة وغير المسئولة تجاه أطفالها.

* المنشق السياسى إدوارد ليمونوف

تجربة للمخرج كيريل سيريبرينيكوف حيث تتحرك ملحمة البانك روك هذه بوتيرة قطار يخرج عن مساراته عبر موسكو ونيويورك وباريس ويعود إلى روسيا مرة أخرى، من بطولة بن ويشو فى أداء رئيسى يتوج مسيرته المهنية بصفته الشاعر البديل والمنشق السياسى إدوارد ليمونوف (الذى توفى عام 2020). استنادًا إلى رواية السيرة الذاتية للكاتب والصحفى الفرنسى إيمانويل كارير، يمتد فيلم «ليمونوف» فى الستينيات إلى ما يقرب من سيبيريا الحالية ليروى بإفراط طقوس قصة حياة المؤسس النهائى للحزب البلشفى الوطنى، الذى تزوج حركة شبابية يسارية متطرفة من الأيديولوجية الفاشية اليمينية المتطرفة. ولكن فى حين أن سياسات ليمونوف لا تنفصل عن مذهب المتعة المتحرر الذى كان عليه، فإن فيلم سيريبرينيكوف هو ملحمة رومانسية ممتعة بحتة أكثر من الغوص السياسى العميق، يشع بطاقة ثقافية مضادة تشبه سينما السبعينيات الحرة أكثر من فيلم فى عصره الحالى. وبالعودة إلى موسكو فى ستينيات القرن الماضى، عندما أُتيح لها الاختيار بين النفى إلى نيويورك أو أن تصبح مخبراً للشرطة السرية للكى جى بى، يتجه ليمونوف إلى الغرب. فى باريس، يلتقى بحب حياته الكبير الذى لا مفر منه، عارضة الأزياء إيلينا (فيكتوريا ميروشنيتشنكو)، فى حفلة مليئة بالدخان.

السيناريو، الذى يتحدث بالكامل باللغة الإنجليزية ويعطى «ليمونوف» نكهة دولية مناسبة لفيلم تجرى أحداثه فى الولايات المتحدة فى المقام الأول، ولكن من إنتاج إيطاليين وأخرجه روسى، لا يوفر مساحة كبيرة للشخصيات النسائية فى الفيلم، بما فى ذلك إيلينا. تتبع ليمونوف إلى مدينة نيويورك فى عام 1975، حيث يطاردون الحانات المظلمة والمنازل الإباحية ويمارسون الحب بجميع أنواعه.

يعانى فيلم «Limonov» من بعض المشكلات فى سرعة الوصول إلى النهاية، حيث يجد ليمونوف فى سجن سيبيريا قبل أن يعود إلى موسكو لتقديم آخر انتقاداته السياسية، والتى أصبحت أكثر وضوحًا لأن الفيلم كان مفعمًا بالحيوية والديناميكية حتى الآن.

* المرأة المتحولة جنسيا

لم يسبق لك أن شاهدت أبدًا فيلمًا موسيقيًا على الإطلاق عن التحول الجنسى يأخذ اساليب جريئة مثل فيلم «إميليا بيريز» لجاك أوديار. إنه المخرج الفرنسى البالغ من العمر 72 عامًا والمعروف دائمًا بالانغماس فى عوالم وأنواع أخرى بعيدة كل البعد عن عالمه كرجل أبيض من رابطة الدول المستقلة من أوروبا.. أوديار لا يعانى أبداً من نقص الرؤية أو الجرأة، وهذا يمتد إلى «إميليا بيريز» المكسيكية، بطولة كارلا صوفيا جاسكون فى دور المرأة المتحولة جنسياً، التى تخلت عن عائلتها بمساعدة محامية الدفاع المدنى ذات المؤهلات العالية ريتا (زوى سالدانا) ولكن بعد سنوات يريد استعادتهم.

إميليا، زعيمة عصابة سابقة تدعى مانيتاس فى مكسيكو سيتى، طلبت مساعدة ريتا فى العثور على طبيب لإجراء جراحة تأكيد جنسها ونقل عائلتها (بمن فى ذلك زوجتها التى تلعب دورها سيلينا جوميز) إلى سويسرا. على الرغم من أنه بحلول الوقت الذى تقابل فيه ريتا، كانت قد قضت عامين بالفعل فى العلاج بالهرمونات البديلة. بعد أربع سنوات من إخراج عائلة «إميليا» من المكسيك، تقابلها «ريتا» فى حفل عشاء، حيث لا تتعرف فى البداية على عميلها السابق. تتبادل إميليا وريتا الكلام بالإسبانية بينما هم محاطون بأثرياء يتحدثون الإنجليزية، وتعيد إميليا تعيين محاميها السابق لإعادة زوجتها جيسى (جوميز) وطفليهما..

هذه الدراما الموسيقية الذكية بصريًا مزقت صفحات من كتاب بيدرو ألمودوفار. من المؤكد أن الممثلة الإسبانية كارلا صوفيا جاسكون، التى تلعب دورًا متميزًا هنا، تتمتع بهالة متوهجة وأسلوب بطلة ألمودوفار، على الرغم من أن ميلودراما «إميليا بيريز» تفتقر تمامًا إلى التعقيد النفسى الذى جعل ألمودوفار واحدًا من أبرز صانعى الأفلام الذين يقفون وراء القصص المتحولة.

* ثقافة اليانومامى

يأخذ فيلم «The Falling Sky» عنوانه من كتاب تاريخى من القرن الحادى والعشرين يتكون من محادثات مدروسة ومثيرة للاهتمام بين عالم الأنثروبولوجيا بروس ألبرت وشامان يانومامى دافى كوبيناوا، الذى يعود كشبه بطل الفيلم. ومع ذلك، هذا ليس عملاً تكيفيًا بقدر ما هو، للخير والشر، قطعة مصاحبة تجسد التعاليم المروعة التى يبشر بها فى كثير من الأحيان من خلال صور غنائية وتدفق صبور. فى ثقافة اليانومامى، حدث السقوط الفخرى للسماء مرة واحدة بالفعل، ومن واجب الشامان المقدس منع حدوثه مرة أخرى. وللقيام بذلك، يجب عليهم التأكد من عدم محو طريقة الحياة المهددة بالانقراض فى غابات الأمازون.

مثل هذا الاعتقاد سيكون شاعريًا لولا مدى أهميته المأساوية. فى الواقع، هناك دمار على قدم وساق، وعندما تُقتلع الأشجار وينتشر جشع الرجل الأبيض فى الطبيعة، تبدو صيحات اليانوماميس حول هرمجدون ذات بصيرة مخيفة. إنهم يعتقدون أن الحفاظ على البيئة هو المفتاح، ويشارك روشا وكارنيرو فى هذا من خلال تصوير رقصاتهم وأغانيهم وطهيهم ولعبهم بعناية مدروسة، ويأخذون وقتهم فى عرض وتسجيل طريقة يانومامى فى هذه المجالات وغيرها من مجالات الحياة، والانغماس ببطء نحن فى حالة تشبه النشوة.

الأكثر فعالية هو مشهد عندما يواجه أحد كبار السن فى يانومامى المخرجين، وهم أنفسهم غرباء، ويسألهم إلى جانبهم. وعندما يحين وقت الشدة، هل سيكونون حلفاء؟ هل سيساعدون فى حماية هذه الثقافة؟ لماذا يصنعون هذا الفيلم؟ لا يستغل روشا وكارنيرو هذا التناقض لصالح الفيلم، لكن «The Falling Sky» هو أيضًا إجابة فى حد ذاته. قبل هذا الاستفزاز، يرون أن قوة السينما فى تحويل التسجيلات إلى تاريخ هى وسيلة للضغط ضد هذه الإبادة الثقافية.

يخبرنا «السماء المتساقطة» أن باب العالم الروحى لليانومامى يكمن فى أحلامهم. تتيح لهم أحلام اليقظة هذه «رؤية المزيد». قد لا يكون روشا وكارنيرو على قدم المساواة مع موضوعيهما عندما يتعلق الأمر بصناعة الصور، لكن فيلمهما يوفر طريقة لهذه التخيلات، كما نأمل، لتعيش بعد أولئك الذين يسعون إلى محوها.

* رفض النظرة الذكورية

نويمى ميرلانت لم تتهرب أبدًا من فرصة إعادة تعريف كيفية تصوير أجساد النساء فى الفيلم، كما أن المحور الأخير خلف الكاميرا شجع جهودها لرفض النظرة الذكورية من خلال دعوة شخصياتها. لاستعادة التحيز الجنسى المفرط القمعى بشروطهم الخاصة. فى فيلم غير دقيق يعج بالكثير من «الرجال السيئين» وصفر من «الصالحين»، من المنطقى أن أسوأهم جميعًا سيكون مصورًا للصور الشخصية لديه عادة سيئة تتمثل فى استغلال العارضات الجميلات اللاتى ينظر إليهن من خلال الصورة. عدسة الكاميرا الخاصة به. لسوء حظ إليز ورفيقتيها فى السكن، فإنهم لا يعرفون نوع الفيلم الذى يشاركون فيه إلا بعد فوات الأوان للخروج منه. الفصل الأول من «The Balconettes» - الذى شارك ميرلانت فى كتابته مع سيلين شياما. أبطاله اليز التى تم أغتصابها وروبى (سهيليا يعقوب) زميلة إليز فى السكن، وهى فتاة كاميرا مفعمة بالحيوية تحمل ملصقات على وجهها وتستمتع بممارسة الحب مع الأعضاء الآخرين فى مجموعتها. من المؤكد أن روبى تؤدى عروضها من أجل المتعة، لكنها تفعل ذلك وفقًا لتقديرها الخاص، ولا ترد أبدًا على الرجال الذين ينبحون عليها فى التعليقات. روبى هى النقيض التام لزميلتها فى الغرفة الثالثة نيكول (ساندرا كودريانو)، وهى كاتبة خجولة وخاضعة تسمح لروايتها بأن تصبح مشهورة حتى الموت من قبل مجموعة من المستشارين عبر تطبيق Zoom، وتمارس الشهوات من بعيد على الجار الجذاب الذى صورته. من الطبيعى أن تأخذ روبى الأمور على عاتقها، وتدعو الفتيات إلى منزل الرجل لما تأمل أن تكون ليلة متعرقة من المغازلة فى حالة سكر. الفيلم يخلق مزيجًا متعدد الطبقات مثير للإعجاب يعكس الواقع المعقد لكيفية رؤية النساء فى العالم، وكيف يرون أنفسهن فى المقابل. كل لحظة رصينة يتم الرد عليها بالمثل من قبل لحظة أخرى لها نفس القدر من الهذيان فى الطبيعة. تفسح الصدمة الشخصية المجال أمام فيلم إثارة مذعور، حيث يحاول زملاء الغرفة الثلاثة التخلص من جثة المصور.