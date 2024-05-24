فن ومشاهير

"سيلفي".. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصور لـ أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا.

ونشر يوسف الشريف صورا التقطت بخاصية "سيلفي"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بدون أي تعليق.

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات: "أحلى عالمي"، "أفضل ممثل في مصر بحبك يا عالمي والله"، "اشتقنا "، "عاوزين نشوفك في رمضان يا نجم"، "الغالي على قلوبنا"، "الضحكة تجنن".

وخرج يوسف الشريف من السباق الرمضاني 2024، وكانت آخر أعماله مسلسل كوفيد 25 والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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