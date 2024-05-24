"سيلفي".. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصور لـ أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا.

ونشر يوسف الشريف صورا التقطت بخاصية "سيلفي"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بدون أي تعليق.

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات: "أحلى عالمي"، "أفضل ممثل في مصر بحبك يا عالمي والله"، "اشتقنا "، "عاوزين نشوفك في رمضان يا نجم"، "الغالي على قلوبنا"، "الضحكة تجنن".

وخرج يوسف الشريف من السباق الرمضاني 2024، وكانت آخر أعماله مسلسل كوفيد 25 والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

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