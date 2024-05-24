شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: زمزم في المعلم موجودة وكنت أخشى أن يراها الناس ساذجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة سهر الصايغ أن شخصية زمزم التي جسدتها في مسلسل المعلم مع النجم مصطفى شعبان في شهر رمضان الماضى، ملائكة وغير واقعية ولكنها موجودة في المجتمع، وذلك بعد تصرفها خلال أحداث المسلسل وترك دبلتها إلى صديقتها من أجل الزواج من زوجها المعلم، وذلك يعتبر غير موجود بكثرة في مجتمعنا".

وأشارت سهر الصايغ إلى:"لا يوجد سيدات كثيرات ممكن ان يقمن بهذا ولكن الموضوع كان له أكثر من جانب خلال الأحداث، بسبب تاريخ علاقة صديقتها دهب بزوجها وانها كانت تحبه في الماضى ومازالت، فكان هنالك خلطة مشاعر بين الثلاثة، والحقيقة أنى كنت أخشى أن يرى الجمهور شخصية زمزم شاذجة".

سهر الصايغ: الجمهور تقبل الشخصية بعد عرض المسلسل

وتابعة سهر الصايغ:"تحدث مع مؤلف المسلسل قبل التصوير ونقلت له خوفى من فكرة أن يقول الجمهور على الشخصية ساذجة خصوصا أن السيدات اللاتى يجدن آخرى تحاول خطف زوجها قد يصل بها الأمر إلى قنلها ولكن بعد عرض المسلسل وجدت الجمهور تقبل الموضوع وشاهدوا أن هذا التصرف سامى، وهذا ليس جديد على المجتمع فننجد مثلا أن هناك أشخاص يكونوا على فراش الموت ويطلبوا مع أخوتهم الزواج من زوجاتهم".

وعن الحوار فى المسلسل قالت: كان طِعم ولذيذ وكل الكلمات والجمل كانت مكتوبة في السيناريو ولم يكن هناك حاجة إلى التغيير أو الإضافات، قائلة:"كل اللى مكتوب تستطعمه وتحب قوله مثل حبوب زعول والحصالة، كما أن مصطفى شعبان كوميديان ولذيذ جدا وقال لى من بداية التصوير أو علاقتهما لابد ان يحبها الجمهور وأنها متوافقين وقريبين مع بعضهما".

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



النجمة سهر الصايغ



تكريم سهر الصايع فى الخليج 365



سهر الصايغ



سهر الصايغ



سهر الصايغ تحنفل بالمعلم فى الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365