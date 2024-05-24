ليلى علوي تعلن عن موعد عرض فيلم “جوازة توكسيك” في دور السينما

شاركت الممثلة المصرية، ليلى علوي، عبر صفحتها على انستغرام البوستر الرسمي لفيلمها الجديد “جوازة توكسيك”. معلنة عن موعد عرضه في صالات السينما.

في التفاصيل، شاركت “علوي” البوستر الرسمي للفيلم الذي ضمّ جميع الأبطال وكتبت: “قالوا إن الجواز زي البطيخة يا تطلع حلوة يا تطلع توكسيك”.

وكشفت ليلى عن موعد عرض الفيلم معلّقة: “فيلم (جوازة توكسيك) يوم ٣ تموز/يوليو في دور العرض”.

وكانت الشركة المنتِجة للفيلم “نيو سنشري برودكشن” قد شوّقت الجمهور للفيلم عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام بعدما طرحت الملصق الدعائي للعمل والذي تضمّن صورة من قاع البحار كُتب عليها إسم الفيلم “جوازة توكسيك” معلّق برباط حديدي وخاتم زواج ضخم، وحوله بعض الكائنات البحرية، دون ظهور صور او أسماء أبطال العمل وعلّقت الشركة المنتجة على “البوستر” بالقول: “كل شيء بالإتفاق الا الجوازة التوكسيك بالخِناق، قريباً في دور العرض”.

نذكر ان فيلم “جوازة توكسيك” بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، وغيرهم. والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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تجدر الإشارة ان ليلى علوي غابت عن المنافسة الرمضانية ٢٠٢٤، بينما إنشغلت في تصوير فيلمها السينمائي الجديد بعنوان “المستريحة”، وهو من تأليف أحمد سعد والي، أحمد أنور، محمد عبد القوي، أسامة حسام الدين، من إخراج عمرو صلاح. ويشارك في بطولة العمل الى جانب ليلى علوي كل من بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي ومجموعة كبيرة من النجوم.