ظهر متوتراً في حفله بدبي.. كاظم الساهر: “كأنها أول حفلة في حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر الفنان العراقي كاظم الساهر متوتراً في الحفل الغنائي الذي أحياه على مسرح “كوكا كولا أرينا” في دبي مساء أمس (الخميس)، قائلاً: “كأنها أول حفلة في حياتي”. وأضاف: “الخوف والارتباك والتوتر والقلق، بس الحب موجود”.

وردّ الجمهور الحاضر بمطالبة “القيصر” بتقديم أغاني ألبومه الأخير “كاظم مع الحب” الذي أطلقه بمناسبة “عيد الحب” في شباط (فبراير) الماضي.

وعلّق الساهر واصفاً الألبوم: “موسيقياً هو الأقوى في مسيرتي”، مضيفاً: “بس ما أعرف الجمهور إذا أحبه!”.

وقدّم الساهر مجموعة من أبرز أغاني الألبوم الأحدث بالإضافة إلى باقة من أرشيفه، على غرار: “قولي أحبك” و”الليل” و”زيديني عشقا” و”في مدرسة الحب” و”هل عندك شك”…

يُذكر أن المجموعة الغنائية “كاظم مع الحب” ضمّت أغنيات: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا”.