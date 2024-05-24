دنيا سمير غانم تتحول إلى ملاكمة في “روكي الغلابة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها بالعودة إلى عالم السينما بدور حارسة شخصية في عمل جديد بعنوان “روكي الغلابة” من المقرر عرضه ضمن موسم أفلام الصيف.

وشوقت دنيا متابعيها لشخصيتها الجديدة من خلال مشاركتهم عبر حسابها على إنستغرام صورة من كواليس العمل ظهرت من خلالها بزي الملاكمة، معلقة عليها بالقول “فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله”.

وتجسد دنيا سمير غانم خلال أحداث الفيلم دور فتاة شابة تعمل حارسة شخصية تتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار يلعب دوره النجم محمد ممدوح، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

ويجمع الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتلقت دنيا سمير غانم العديد من رسائل التهنئة بفيلمها الجديد من داخل الوسط الفني وخارجه، من بينهم رسالة طريفة من زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي أعاد نشر صورتها من كواليس الفيلم، قائلا “مبروووووك حبيبتي وياريت نفصل تماما ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت.. مبروك يا حلويييين.. هتكسروووا الدنيا بإذن الله”.

ويعيد فيلم “روكي الغلابة” دنيا سمير غانم إلى الشاشات الكبيرة بعد غياب نحو العامين، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم “تسليم أهالي” الذي عرض في العام 2022.

ويعتبر “تسليم أهالي” آخر عمل قدمته النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم، حيث تشاركتا في هذا الفيلم إلى جانب نخبة من النجوم بينهم هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، عمرو وهبة، أحمد فتحي، لوسي، ومحمد أوتاكا، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج تامر مرسي.

ويتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين جسدهما بيومي فؤاد والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، يقعان في غرام بعضهما البعض. دلال عبدالعزيز لديها ابنة واحدة اسمها “زاهية” (لعبت دورها دنيا سمير غانم) والتي تحلم بالزواج، وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه “خليل” (أدى دوره هشام ماجد) الذي يحلم بالهجرة إلى كندا. وفي ليلة زفاف أبوخليل وأم زاهية تنفجر مفاجأة في وجه ابنيهما حول حقيقة عملهما وتتوالى الأحداث من هنا في إطار كوميدي خفيف.