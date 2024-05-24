كيلي رولاند تردّ بعد جدل توبيخها حارسة الأمن في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة كيلي رولاند عن الحادثة التي حصلت معها على السجادة الحمراء خلال اليوم الثامن من مهرجان “كان” السينمائي، إثر قيامها بتوبيخ حارسة أمن.

وفي حديثها مع وكالة “أسوشيتد برس” في مقطع فيديو نقلته على صفحتها على “إنستغرام”، دافعت النجمة عن تصرّفها على السجادة الحمراء، حيث وضعت حداً لسوء معاملة حارسة الأمن لها قائلة: “المرأة تعرف ما حدث، وأنا أعرف ما حدث. لديّ حدود وأقف بجانب تلك الحدود. وهذا كل ما في الأمر”.

وأشارت رولاند إلى أنّها لم تكن المرأة الوحيدة على السجادة الحمراء، وكان هناك نساء أخريات لا تشبهها ولم يتمّ توبيخهن أو دفعهن، ولم يُطلب منهن مغادرة السجادة.

وختمت بالقول: “لقد بقيت على موقفي، وشعرت أن عليها أن تقف على موقفها. لكنني بقيت على موقفي وهذا كل شيء”.

وجاء هذا التصريح على ضوء الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه رولاند وهي توبّخ حارسة أمن، بعدما حاولت استعجالها لتغادر السجادة الحمراء.

فأثناء صعودها الدرج للتوجّه إلى المسرح، التفتت رولاند بضع مرّات لتحيي الجمهور والمتواجدين هناك، ولتسمح للمصوّرين بالتقاط الصور.

لكن أثناء قيامها بذلك، يبدو أنّ حارسة الأمن رفعت ذراعها خلف النجمة، لتوجيهها بعيدًا من الحشد وتحثّها على متابعة سيرها.

كيلي لم تكن مسرورة أبداً، إذ استدارت على الفور لمواجهة الموظفة، وظهرت في مقاطع الصور وهي توبّخها أمام الحاضرين وترفع إصبعها في وجهها.